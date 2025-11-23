77 Yaşındaki Usta Demirci, 57 Yıldır Geleneksel Mesleğini Sürdürüyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gençlik yıllarında öğrendiği demircilik zanaatını devam ettiren 77 yaşındaki Ali Kaya, mesleğini 57 yıldır dükkanında yankılanan çekiç sesleri arasında yaşatıyor.

Aksu ilçesinde 15 yaşında zanaat okulunda çıraklığa başlayan Kaya, 1968'de Korkuteli'nde açtığı dükkanda, günümüzde kaybolmaya yüz tutan mesleğini sürdürüyor.

Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında 57 yıldır ocak başında demir döven Kaya, tahra (bir tür eğri budama bıçağı), nacak, yemlik, balta, römork, hameş (arabaların arkasına takılan küçük römork), keser, merdiven gibi ürünlerin tamirini ve üretimini yapıp, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle sürdürdüğü meslek hikayesini bugünlere kadar taşıdı.

Yörede mesleğin son temsilcileri arasında gösterilen Kaya, sağlığı el verdiği sürece işini sürdürmek istiyor.

57 yıldır mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, AA muhabirine, tüm olumsuzluklara rağmen sabahın erken saatlerinde dua ederek dükkanını açtığını söyledi.

Demiri döverek şekil vermenin ve alın teriyle çalışmanın kendisine huzur verdiğini belirten Kaya, "Bir tane kişi yaptığım işi kötüleyemez. İşimi sevmesem soğukta kalkar dükkana gelir miyim? Bizler çalışmayla geldik, çalışarak gideceğiz. Dükkanımı ilk günkü heyecanla her gün dua ederek besmeleyle açarım." dedi.

"Bugüne kadar 50 çırak yetiştirdim"

Bugüne kadar birçok çırak yetiştirdiğini fakat günümüzde gençlerin sanat öğrenmeye hevesli olmadığını ifade eden Kaya, "Bugüne kadar 50 çırak yetiştirdim. Kendi kardeşime bile mesleği öğrettim. Zanaatla uğraşırken insanın ruhu dinlenir. Maalesef çoğu çırak zanaata önem vermedi. Bir gün önce çocuğunu iş öğrensin diye getirenler ertesi gün getirmiyor." diye konuştu.

Kaya, 3 çocuğu olduğunu anlatarak, mesleği sayesinde çocuklarını üniversitede okutarak evlendirdiğini dile getirdi.

Çocuklarının ikisinin öğretmenlik, birinin de esnaflık yaptığına işaret eden Kaya, "Herkes evinde, ocağında. Biz de eşimle kendi halimizde yaşıyoruz, onun desteğiyle de bu işle vakit geçiriyorum." dedi.