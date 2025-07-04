7. Geleneksel Dut Buluşması Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Asım Gültekin Gençlik Merkezi tarafından 7. Geleneksel Dut Buluşması düzenlendi.

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'in başlattığı, gelenekselleşen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Programda Gültekin'in öğrencileri ve yakın dostları, usta eğitmen ve yazarla anılarını anlattı.

Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış, AA muhabirine, Gültekin'in geride bıraktığı hatıraları yad etmek için bu programı düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Bu buluşmalarda Asım Gültekin'i tanıyan, seven, onunla birlikte aynı ortamlarda bulunmuş dostlarını ve onu seven gençleri bir araya getirmek istiyoruz. Gültekin'in gençlere nasıl rehber olduğunu yeni nesillere tanıtmak istiyoruz." dedi.

Gültekin gibi gençlere rehberlik etmeyi de sürdürmeye çalıştıklarını dile getiren Yıldırmış, Asım Gültekin Gençlik Merkezi hakkında bilgi verdi, merkezin edebiyat temalı olduğunu söyledi.

Yıldırmış, dergi çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Asım Gültekin gibi biz de merkezde gençlerle beraber dergiler oluşturmaya çalışıyoruz. Onun izinde gençlere edebiyatı sevdirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Asım samimi, her zaman veren, münekkid tarafı, kalemi de güçlü, ciddi ve dolu bir insandı"

Eğitimci Talip Kapusuz da Asım Gültekin ile 12 yaşından vefatına kadar yakın arkadaş olduklarını dile getirerek, "Rahmetli ile çok uzun yıllar aynı işler yaptık. Aynı okullarda öğretmendik. Aynı zamanda aile dostumdu. Gece sabahlara kadar muhabbet ederdik." diye konuştu.

Gültekin'in "kendi değerleri peşinde bir deli" olduğu yorumunu yapan Kapusuz, şunları anlattı:

"Edebiyat camiasına girmek onun çocukluğunda da hayaliydi. Hatta üniversiteye çalışırken çok fazla yoğun çalıştığımız günlerin birinde 'hadi arkadaşlarla lunaparka gidiyoruz' dedik. O 'yok, benim 100 geometri, 100 Türkçe sorusu çözmem lazım.' dedi. Ama elinden tutarak, tıpkı bir çocuğu sürükler gibi sürükleye sürükleye parka götürdük. Üniversite sınavının açıklandığı gün, telefon açtı ve bana, 'Talip, Allah razı olsun, iyi ki beni lunaparka götürmüşsünüz. Bir net daha fazla yapsaydım Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'na gidemeyecektim, iyi ki o gün o testleri çözmemişim.' dedi. Asım samimi, her zaman veren, münekkid tarafı, kalemi de güçlü, ciddi ve dolu bir insandı."

Kapusuz, Gültekin'in dergicileri bir araya getirdiğini, dergi faaliyetlerine destek olduğunu belirterek, "Tam bir teşkilatçıydı, gençlere dokunmayı bir amaç edinmişti. Tabii Müslümanca düşünme, Müslümanca yaşama üzerine gayretleri olan herkese mutlaka bir yerden destek olmak isterdi. İkram sahibiydi. Bugün burada buluşmamıza vesile olan dut buluşmasını, kendi evinin bahçesindeki dut ağacı ile başlatmıştı. Gelenlere ağaçtan elleriyle topladığı dutları ikram ederdi. Eliyle bizlere güllaç yapardı." dedi.

Ferdinaz Koyuncu da Asım Gültekin'i yayıncılık faaliyetleri ve dergi fuarları vesilesiyle tanıdığını, Gültekin'in bu fuarlarına çok ciddi emek ve zaman harcadığını söyledi.