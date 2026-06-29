Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, geleneksel davul-zurna davetiyle başladı

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 41 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin, Vali Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı etkinliğe davet turuyla başladı.

Kentte bu yıl 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 41 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin gelenek haline gelen davet turuyla başladı. Ekip, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı valilik ve belediye başkanlığı önünde marşlar çalarak, Kırkpınar'a davet etti.

'ONURLU VE GURURLU BİR AN'

Kırkpınar davul ve zurna ekibi, ilk olarak Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı, tarihi belediye başkanlığı binası önünde çiçeklerle karşıladı. Gencan, "Bugün 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşler Festivali'mizin açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum; bir belediye başkanı için çok onurlu ve gururlu bir an bu; sizler tarafından böyle güzel karşılanmak. Diğer taraftan da Kırkpınar gibi dünyanın en köklü spor organizasyonuna Edirne olarak ev sahipliği yapmaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Her sene bir önceki seneden daha iyi olması için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Yine bu yıl da ben tüm mesai arkadaşlarıma, federasyonumuza ve şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şehrimizin en önemli organizasyonu ve çok da önemli bir hazırlık gerektiriyor. Herkes elinden geleni en özenli şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Yine bu yıl bugün itibariyle başladık. Perşembe günü güreşçilerimizin kaydı yapılacak. Cuma günü pehlivanlarımız çayırda olacaklar. Cumartesi günü devam edecek, pazar günü de hayırlısıyla finalimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

'COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Davul zurna ekibi daha sonra Edirne Valiliği'ne giderek Vali Yunus Sezer'i Kırkpınar'a davet etti. Burada konuşan Vali Sezer, ülke genelindeki tüm güreş severleri tarihi organizasyona davet ederek şöyle konuştu:

"Bugün, yıl boyunca heyecanla beklediğimiz Kırkpınar'ımızın böyle davul seslerini, zurna seslerini duymaya başladık. Bu vesileyle tüm ülkemizdeki güreş severleri bu yıl 665'inci yılını kutlayacağımız, gerçekleştireceğimiz Kırkpınar Yağlı Güreşlerimize, er meydanına davet ediyoruz. Gerçekten de kesintisiz bir şekilde devam eden dünyada bu şekilde çok bir organizasyon yok. 665 yıl er meydanında hem mertliğin hem geleneğin hem bizim inanç ve değerlerimizin bir arada buluştuğu müthiş bir organizasyon. 840 güreşçimiz er meydanında güreşecekler. Biliyorsunuz bu sene de başpehlivanlık için de 40 güreşçimiz er meydanında başpehlivanlık için çıkacaklar sahaya. Herkese başarılar diliyoruz. Coşkuyla inşallah daha nice 665 yılları bu aziz milletimiz, güzel ülkemiz görür. Tabii lig usulünün getirmiş olduğu disiplinle beraber, liglerde bu sene büyük bir kıran kırana mücadele gerçekleştirildi. Geçen sene seyir zevkine varamadığımız muhteşem bir güreş izledik Kırkpınar'da. Bu sene de inşallah cazgırlarımızla, davulcularımızla, güreşçilerimizle, üç gün boyunca hiç yerinden kalkmayan yağlı güreş severlerle beraber inşallah 665. yılı da coşkuyla gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı