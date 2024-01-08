63 yaşındaki ayakkabı tamir ustası 3 metrekarede kazandığıyla dört çocuk okuttu

SİİRT - Siirt'te, 50 yıla aşkındır ayakkabı tamir ustası olan Hasip Gümüş, 20 yıldır 3 metrekare dükkanında kazandığıyla dört çocuk okutup mesleğini sürdürüyor.

Yaklaşık 50 yıldır ayakkabı tamiri yapan Hasip Gümüş (63), mesleğini sürdürerek evinin geçimini sağlıyor. Dört çocuğundan üçünü evlendiren ve diğer çocuğunun eğitim öğretimini tamamlaması için çalıştığını belirten Gümüş, mesleğin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu söyledi.

Ayakkabı fiyatlarının artmasıyla birlikte işlerinin açıldığını aktaran Gümüş, 20 yıldan beri bu dükkanda olduğunu ve geçimini sağladığını dile getirdi.

Dört çocuk büyüttüğünü kaydeden Gümüş, "Ayakkabılar bu son zamanlarda çok pahalandığı için tamir işlerine biraz daha ilgi var. Çanta, deri mont, muska kılıflarını ve ceket kilitlerini yapıyoruz. El çantası, bayan ve okul çantası da yapıyoruz. Dükkan 3-4 metrekaredir. Üç kızı da okuttum ve evlendiler. Erkek çocuk da 4 yıllık mezunudur, onu da okuttum. Bu dükkan sayesinde. Biz, önce yeni imalat yapıyorduk. Baktık yeni imalat çok sorundur, beğenilmiyor. Tipi hoş olmadı, şurası geniştir, şurası incedir. Biz de terk ettik. Şimdi tamire başladım" dedi.