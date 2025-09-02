6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi Erzurum'da Başladı

Erzurum'da düzenlenen "6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi" başladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, bitkisel ve hayvansal üretimden orman yangınlarına ve suya kadar birçok alanda iklim değişikliğinin hissedilmeye başlandığını söyledi.

Gümen, Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer aldığı için bu süreçlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirterek, "2024 yılı son 53 yılın en sıcak yılı olarak tarihe geçti. Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6.3 azaldı. Bununla birlikte küresel ısınma kaynaklı olarak 2050 yılına kadar orman yangınlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış bekleniyor. 2050 yılına kadar ülke ve dünya nüfusumuz yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterecek. Bu nüfusu beslemek için bugünden yüzde 65-70 daha çok gıdaya ve bunu üretmek için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız var." dedi.

Bakanlık olarak bu süreçte sektörü korumak için dayanıklı politikalar üretmeye çalıştıklarını ifade eden Gümen, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada 86 milyon vatandaşımızın ve turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşıladık. Ayrıca 32.6 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yaparak ülke ekonomimize katkı sağladık. Bu çalışmaların sonucunda Avrupa'nın en büyük tarımsal üretim gücü olurken dünyanın da en büyük 7. tarım ekonomisi olmayı başardık. Şehirlerimizi geleceğe taşımak, halkımıza refah ve güven dolu bir yaşam sunmak için kritik bir dönemeçteyiz. Tarımsal üretimin ve kaynak yönetiminin stratejik önemi her geçen gün artıyor. Bu süreçte yerel yönetimler olarak sizlerin oynayacağı rol ülkemizin geleceği için hayati bir önem taşıyor. Şehirlerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri kendi sınıflarımız içinde yetiştirmeniz çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketicilerine ulaştırmalarını sağlayacak kooperatifleşmelerine destek vermeniz, yöresel ürünlerinizi coğrafi işaret tesciliyle tescilleyerek onlara değer katmanız tarım ve sanayiyi birleştirerek sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için üreticiye örnek olmanız su kayıt ve kaçaklığını azaltıp atık suları tarıma kazandırmanız, gıda arz güvenliğimize vereceğiniz çok önemli katkılar olacak."

Gümen, şap hastalığına da değinerek, "Virüsün yayılımını engellemek için ülke genelinde hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatmıştık. Ardından şap enstitümüz tüm imkanlarını seferber ederek kısa sürede yerli aşımızı üretime başlattık. Bugün itibarıyla 81 ilimize 14 milyon doz aşı sevk ettik. Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütüyor." diye konuştu.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaşanan iklim değişikliğinin etkilerinin artık dünyanın her köşesinde en ağır biçimde hissedildiğinden bahsetti.

Gazze'de süren soykırımın, yalnızca masum canları değil, aynı zamanda en temel insani ihtiyaçlara erişimi de hedef aldığını vurgulayan Altay, "Ufacık çocukların açlıktan hayatını kaybettiği, annelerin ekmek bulamadığı, insanların bir yudum suya hasret kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu, sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin küresel barışla ne kadar yakından ilişkili olduğunun acı bir ispatıdır. Gazze'de yaşanan dram, göstermektedir ki gıda güvenliği artık sadece tarım politikalarıyla çözülebilecek bir mesele değil, aynı zamanda vicdanların, insanlığın ve uluslararası adaletin sınandığı bir alandır. Dünya, Gazze'deki açlığa sessiz kaldıkça, gıda güvenliği konusundaki tüm çabaların eksik kalacağı açıktır." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise tarımın bir ülkenin ana geçim kaynağı olduğunu anlatarak, "Tarımı korumak, kırsalı yaşatmak, kent tarımını desteklemek ve nesillerimizi topraktan kopmadan yetiştirmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediyelerin çiftçilerin yanında olmasını isteyerek, yerel yönetimlerin sadece desteklerle değil aynı zamanda yönlendiren ve örgütleyen bir aktör olmaları gerektiğini tavsiye etti.

Kongreye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye Afganistan, Azerbaycan, Kamerun, Cibuti, Fildişi Sahili, Irak, Kuzey Makedonya, Moritanya, Filipinler ve Somali'den temsilciler katıldı.

Oturumlarla devam edecek kongre, 5 Eylül'de sona erecek.