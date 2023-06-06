6 Nisan 2021 Günlük Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek, Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yapacak, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kurban organizasyonu tanıtım toplantısına katılacak, Spor Toto Süper Lig'de son hafta mücadelesi başlayacak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi devam edecek, Fransa Açık tenis turnuvası devam edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yapacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda vekaletle kurban organizasyonu tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 38'inci ve sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçları yapılacak.

(Sivas/17.00/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur rövanşında Orduspor 1967 ile Karaman FK karşılaşacak.

(Ordu/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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