GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilecek, Parlamento Başkanı Jussi Halla-Aho ve Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek.

(Helsinki)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Veriden Vizyona: Üç Kuşak Bir Türkiye" araştırma bulguları paylaşım programına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak edecek.

(Erzurum/09.00)

3 - MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.45/12.45/13.30)

4 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali öncesi basın tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Termal Çamur Kurutma Tesisi ile Hizmet Binaları Açılış Töreni'ne katılacak, MÜSİAD İzmir Şubesi Yeni Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirecek. Programda, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da yer alacak.

(İzmir/12.45/15.05)

3 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında gideceği Fransa'da Fransız İş Adamı ve Sanayicileri Derneği ile toplantı yapacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Paris)

4 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Demir Yolunun Tam Kapasiteyle İşletmeye Alınmasının Resmi Sembolik Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ahılkelek)

5 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını, sinema ve gösteri sanatları, ulusal eğitim ile hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyarette bulunacak.

(Singapur)

2 - ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3 - ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4 - ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Florida eyaletine gidecek.

(İstanbul/13.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Roland Garros (Fransa Açık) Tenis Turnuvası'na Fransa'da devam edilecek.

(Paris/12.00)

