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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2026

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6 Nisan 1920 tarihli haber bülteninde; Çalışma ve Milli Eğitim bakanlarının katılacağı etkinlikler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'daki dörtlü toplantısı, İran-ABD mutabakatı, Gazze ateşkes süreci, YKS sınavı, VNL ve Dünya Kupası maçları ile MotoGP yarışı yer alıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ardahan/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nde düzenlenecek Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı'na iştirak edecek.

(Nevşehir/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yapılacak Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.

(Kahire)

2- ?İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından taraflar İsviçre'de bir araya gelecek.

(Bürgenstock)

3- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

(10.15-15.45)

SPOR

1- Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. etabı, Belçika-Fransa, Almanya-Brezilya ve Türkiye-Çin müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/12.30/16.00/19.30)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na E Grubu'nda Ekvador-Curaçao, F Grubu'nda Tunus-Japonya, H Grubu'nda İspanya-Suudi Arabistan ve G Grubu'nda Belçika-İran maçlarıyla devam edilecek.

(Kansas City/03.00/Monterrey/07.00/Atlanta/19.00/Los Angeles/22.00)

3- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin dokuzuncu ayak yarışı, Çekya'da gerçekleştirilecek.

(Brno/15.00)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/14.30)

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Kaynak: AA
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