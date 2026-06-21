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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2026

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6 Nisan 1920 tarihli haber bülteninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş genç kadın liderlik programına katılırken, Çevre Bakanı Kurum Londra'da iklim forumlarına iştirak ediyor. Ticaret Bakanı Bolat otomotiv yatırım fonunu tanıtıyor, TÜİK ve Merkez Bankası ekonomik verileri açıklıyor. ABD-İran mutabakatı ve Gazze ateşkesi takip edilirken, 2026 FIFA Dünya Kupası maçları devam ediyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İklim İnovasyon Forumu ile COP31 İş Dünyası Forumu'na iştirak edecek.

(Londra)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv İçin Yatırım Fonu Tanıtımı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na H Grubu'nda Uruguay-Yeşil Burun Adaları, G Grubu'nda Yeni Zelanda-Mısır ve J Grubu'nda Arjantin-Avusturya maçlarıyla devam edilecek.

(Miami/01.00/Vancouver/04.00/Dallas/20.00)

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Kaynak: AA
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