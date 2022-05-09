50 YILDIR DİKİŞ MAKİNELERİNİ TAMİR EDİYOR - Haberler

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50 YILDIR DİKİŞ MAKİNELERİNİ TAMİR EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Nuri Şimşek, 50 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Nuri Şimşek, 50 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapıyor.

Yeni Mahalle'de tamircilik yapan Nuri Şimşek, 50 yıldır bozular dikiş makinelerine hayat veriyor. Teknolojiyle birlikte dikiş makinelerine ilginin azalmasına rağmen mesleğinden kopmayan Nuri Şimşek, "İlkokula giderken dikiş makinesi tamiri yapan ustanın yanında çırak olarak başladım. 10 yaşımdan itibaren makine tamirine başladım. İslahiye'de benimle birlikte bu mesleği yapan 7 kişi vardı ama şu anda bölgede bir ben kaldım. 5 çocuğumu bu meslek ile üniversiteye gönderdim. Sağlığım el verdikçe de mesleğimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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