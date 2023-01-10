5 kişinin öldüğü kazada kanında uyuşturucuya rastlanan sürücüden, 'uyarıcı' savunması

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan servis midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir, kanında uyuşturucu çıkmasıyla ilgili olarak, "Bu madde metamfetamin gibi bir uyuşturucu madde değildir.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan servis midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir, kanında uyuşturucu çıkmasıyla ilgili olarak, "Bu madde metamfetamin gibi bir uyuşturucu madde değildir. Uyarıcıdır. Bunu kullandığınızda sizi uyutmuyor ve yemek yedirmiyor" diyerek kendisini savundu.

Kaza, 9 Kasım 2021'de Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özdemir yönetimindeki öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, köprüden dereye uçtu. Kazada Birsen Giriş ile öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Özdemir'in ise hastanede sağ bacağı kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, Mehmet Özdemir'in kan ve idrar örneklerinde metamfetamin ve amfetamin gibi maddeler ile narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlandı. Ayrıca Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davasında yapılan incelemede, kaza yapan 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün ikiz plakalı olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan ve bilirkişilerden gelecek raporların beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.