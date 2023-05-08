45 BİN ÖĞRETMENİN ATAMA HEYECANI

ÖĞRETMEN adaylarının heyecanla beklediği atama sonuçları bugün açıklandı. Atanan öğretmenler sevinçlerini yakınlarına sarılarak ya da onları arayarak paylaştı.

45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla açıklandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '45 bin Öğretmen Atama Programı'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve atama bekleyen öğretmenlerle yakınları hazır bulundu. Öğretmenler atama sonuçlarını sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Kimi öğretmen en yakınına sarılıp gözyaşı dökerken, kimi de uzaktaki ailesini görüntülü arayarak mutlu haberi paylaştı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 75'İ SON 20 YILDA ATANDI"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama programında yaptığı konuşmada, 'Son 20 yılın tek seferde en yüksek ataması olan 45 bin öğretmen atama törenine hoşgeldiniz. Son 20 yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde gerçekten devrimsel bir dönüşümün olduğu bir döneme tanıklık ediyor. Son 20 yıldaki eğitim yatırımları olmasaydı, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına umutla bakabilmemiz mümkün değildi. 2000'li yıllarda 500 bin olan öğretmen sayımız bugün 1.2 milyonun üzerine çıktı. Bugünkü atamayla artık 1 milyon 300 bine doğru gidiyor. Eğitim sistemindeki öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı. O öğretmenlerimiz meslek liselerinde maske ürettiler, dezenfektan ürettiler. Aynı şeyi 6 Şubat depreminde de gerçekleştirdi öğretmenlerimiz. Kim var denildiği zaman sağına ve soluna bakmadan 'Tek tek ben varım' diyen gençlik muştusu artık öğretmenlerimizde tecessüm etti. 6 Şubat depreminde kim var denildiği zaman bakanlıktan talimat beklemeden herkes sahada oldu. Siz değerli öğretmen adaylarımız da artık bu ailenin içerisine katılacaksınız" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YARALARINI SARABİLME FIRSATI VERİLMESİ ONURLANDIRICI"

Fen Bilimleri Öğretmeni olarak Adıyaman'a atanan Zeynep Kunukçu, '3 senedir bekliyordum. 3'üncü senemde Adıyaman'a atandım. Çok güzel bir duygu, mutluluk verici, heyecan verici. Deprem bölgesi olması, oradaki öğrencilerin yaralarını sarabilme fırsatının bana verilmesi çok onurlandırıcı bir durum. İnşallah bekleyen herkes bu duyguyu yaşar. Ailem benim için çok çaba verdiler. Biz hep birlikte kazandık, atandık" dedi. Zeynep Kunukçu'nun annesi Azize Kunukçu da, 'Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Bu ikinci öğretmenim oldu. Allah herkese bu sevinci tattırsın" ifadelerini kullandı.

'EMEKLERİMİZ KARŞILIĞINI BULDU"

Okulöncesi öğretmeni olarak atanan Ayşe Kaplan da, 'Besni çıktı tam istediğim yerdi. Çok sevinçliyim, mutluyum, heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor, düşüp bayılabilirim. 2023'e nasipmiş. Ben zaten Adıyamanlı'yım. Merkezde çıktı. Tam istediğim bir yerdi, deprem bölgesi de çıksa görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu. İlk heyecanını annesiyle görüntülü konuşarak paylaşan Meryem Aksu da, 'Elim ayağım tutmuyor, çok emek verdik. Çok çalıştık. Bu sınava 1 yıl çalıştım. Branşım Felsefe, biraz sayısı az olan bir branş ama ona rağmen iyi bir kontenjan verildi. Kilis'e gidiyorum. Artık bundan sonra Kilis'teyim, mutluyum. İlk heyecanı annemle paylaştım" dedi. Biyoloji öğretmeni Ecem Göğüş de, '3 senedir hazırlanıyordum, daha uzun zamandır da bekliyordum. Kilis oldu. İlk tercihlerimden biriydi, çok mutluyum. Hemen annemleri aradım, emeklerimiz karşılık buldu" dedi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmeni Havva Kan ise, '2020'den beri çalışıyorum, ilk tercihim oldu. O yüzden çok mutluyum ve İstanbul'da kalacağım için ayrı bir mutluyum. İlk heyecanımı sınıf öğretmeni olan bir arkadaşımla paylaştım o da atandı. En çok bir daha masa başında KPSS çalışmayacağım için mutluyum" şeklinde konuştu.