40 ton alabalık Beyazsu'ya karıştı, Dicle ve Fırat Nehri'ne özgü türler tehdit altında

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Beyazsu Mesire Alanı, 3 ay önce yaşanan şiddetli sel felaketi altında kaldı. Taşkın sonrası alabalıklar Beyazsu'ya karışıp Dicle ve Fırat Nehri'ne özgü türleri tehdit altına aldı.

Bahar ayında yaşanan sel felaketli sonucu Midyat ilçesinde bulunan Beyazsu Mesire Alanı, taşkınlardan nasibini aldı. Sel felaketiyle birlikte çiftliklerde bulunan 40 tona yakın alabalık deredeki diğer türlerle karışarak tehdit durumu oluşturdu.

Beyazsu'da esnaf olan Bayram Al, farklı balık türleri olduğunu ve son zamanlarda ot türlerde azalma olduğunu söyledi.

Alabalıkların dereye karıştığı için diğer balık türlerini ve yumurtalarını yok ettiğini değerlendiren Al, "Balık çeşitliliği giderek azalıyor. Selden sonra 40 ton alabalık çiftliklerden dereye döküldü. Alabalıklar diğer balıkları yediği için balık popülasyonu yok olmaya yakın. Yetkililer, doğa severler ve derneklerin bu konu ile ilgili çalışma yapmasını diliyorum. Balıkların korunmasını ve eski haline dönmesi ile ilgili yetkililerden yardım talep ediyorum" dedi.