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Albüm: 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Sağlıklı Yaşam ve Temiz Enerji Sergi Alanları Yoğun İlgi Topladı

Albüm: 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nda Sağlıklı Yaşam ve Temiz Enerji Sergi Alanları Yoğun İlgi Topladı
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4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, 'Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birleştirmek' temasıyla Beijing'de düzenleniyor. Anhui, Hainan ve Avustralya onur konuğu olarak katılırken, Fransa ve İtalya'dan bölgeler de ilk kez yer alıyor. Fuar 26 Haziran'a kadar açık.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, "Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birleştirmek" temasıyla Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor. Anhui ve Hainan'nın onur konuğu eyaletler olarak yer aldığı fuara, Avustralya da ilk kez ulusal düzeyde onur konuğu olarak katılıyor. Ayrıca Fransa'nın Auvergne-Rhone-Alpes bölgesi ve İtalya'nın Liguria bölgesinin de ilk yabancı onur konuğu bölgeler olarak yer aldığı fuar 26 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Kaynak: Xinhua
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