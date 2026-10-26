33. Yangling Tarım Yüksek Teknoloji Fuarı 140 bin metrekarede açıldı

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Xİ'AN, 26 Ekim (Xinhua) -- 33. Çin Yangling Tarım Yüksek Teknoloji Fuarı pazar günü 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Tarım Fuarı ile birlikte Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yangling kentinde kapılarını açtı.

140.000 metrekarelik bir sergi alanında düzenlenen fuarın bu yılki teması "Kaliteli Yeni Üretici Güçlerle Tarımın Yeni Geleceği" olarak belirlendi.

Fuarda tarımsal yüksek teknoloji başarıları, uluslararası tarımsal işbirliği, Shaanxi'nin modern tarımı ve tatbiki tarım teknolojilerinin tanıtıldığı dokuz sergi alanı bulunuyor. Fuar, 29 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: Xinhua