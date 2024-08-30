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30 Ağustos Zafer Bayramı Mudanya'da Kutlandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Kutlamalara, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Başsavcı Gökhan Aydoğan ve diğer protokol üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı'ndan sahil boyunca devam eden kortej yürüyüşü, Kaymakamlık binası önünde tamamlandı. Kaymakam Ayhan Terzi, tebrikleri kabul etti. Mütareke Evi önünde devam eden etkinliklerde, Kıdemli Başçavuş Ümit Soykenar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrenciler zafer şiirleri seslendirdi, halk oyunları ve mehteran konseri gerçekleştirildi. Sportif müsabakalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Program, bu etkinliklerle sona erdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Kutlamalara, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Başsavcı Gökhan Aydoğan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Atatürk Anıtı'ndan sahil boyunca devam eden kortej yürüyüşü, Kaymakamlık binası önünde tamamlandı.

Kaymakam Ayhan Terzi, tebrikleri kabul etti. Mütareke Evi önünde devam eden etkinliklerde, Kıdemli Başçavuş Ümit Soykenar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler zafer şiirleri seslendirdi, halk oyunları ve mehteran konseri gerçekleştirildi.

Sportif müsabakalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Program, bu etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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