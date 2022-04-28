3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının, 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmasına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, 81 ilde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.
Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.
Alıma ilişkin sınav takvimi de yine aynı adresten ilan edilecek.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel