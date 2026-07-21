Doruk Madencilik'e Bağlı Yunus Emre Termik Santrali İşçileri, Alamadıkları Maaşları İçin Ankara'ya Yürüyecek

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır alamadıkları maaşları için Beypazarı ilçesinden Ankara'da bulunan Yıldızlar SSS Holding önüne saat 16.00'da yürüyüş başlatacak.

Yıldızlar SSS Holding'in Beypazarı'nda bulunan Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali işçileri, üç aydır alamadıkları maaşları için eylem kararı aldı.

DİSK/Enerji-Sen öncülüğünde Beypazarı'ndan holdingin Ankara'daki merkezine bugün saat 16.00'da yürüyüşe başlayacak olan işçiler, öncesinde de maaşlarını alamama konusunda sorunlar yaşadıklarını, bu durumun ilk olmadığını belirtti. İşçiler, haziran ayında ise ücretsiz izne çıkmaya zorlandıklarını ifade etti. Bu duruma itiraz edince yönetimin geri adım attığını ve ücretsiz izin süresini 10 güne düşürdüğünü belirten işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ile kötü çalışma koşullarının da şikayetçi oldukları konular arasında yer aldığını söyledi.

350'nin üzerinde işçi, bu çalışma koşullarının iyileştirilmesi için DİSK/Enerji-Sen'e üye oldu. İşçiler, bir an önce alacaklarının yatırılmasını ve toplu iş sözleşmesi için görüşmelerin başlamasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA