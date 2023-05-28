28 Mayıs 2023 Fox Yayın Akışı
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28 Mayıs 2023 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:30 Tetikçinin Oğlu
03:00 Yasak Elma
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Adım Farah
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
15:00 Adım Farah
17:15 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Seçim 2023 2. Tur