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28 Mayıs 2023 Fox Yayın Akışı

28 Mayıs 2023 Fox Yayın Akışı

Güncel Haberler

28 Mayıs 2023 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Tetikçinin Oğlu

03:00 Yasak Elma

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Adım Farah

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

15:00 Adım Farah

17:15 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 Seçim 2023 2. Tur

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Tetikçinin Oğlu Adım Farah Fox Güncel Haberler

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