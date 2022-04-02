- 272 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası aldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1750 yılında Sultan I. Mahmut ve III. Mustafa döneminde İstanbul'dan ilçeye gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin (Hacı Hüseyin) tarafından iftar vakitlerinde patlatılan topun yerini ses bombası aldı. Ekipler, iftarın vaktinin geldiğini ses bombası atarak duyuruyor.

Ramazan topu geleneğinin unutulmaması ve yaşatılması adına, bu geleneği 1750 yılından beri ses bombasıyla da olsa yaşatmaya çalışan belediyelerden biri de Zonguldak'ın Alaplı ilçesi oldu. 1750 yılında İstanbul'dan Alaplı'ya gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin'in emri ile iftar ve sahur saatlerinde ramazan topu atışı iskeleden gerçekleştiriliyordu. 1990'lı yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ses bombaları çıktı. O günden bu güne kadar İlçede 272 yıllık gelenek, sahur ve iftar vakitlerinde belediye parkında zabıta ekipleri tarafından ezanın okunmasıyla birlikte ses bombası patlatılıyor.

Ramazan topunun atılacağı alan etrafına güvenliğini altıktan sonra ve yangın söndürme tüpü bulunduran ekipler, yaşanabilecek bir kazaya karşı sıkı önlemler alıyor. İftar ve sahur öncesi atışın yapılacağı alana gelen ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra tam saatin gelmesiyle birlikte fitili ateşliyor.

"Orucumu ses bombasıyla birlikte açıyorum"

Ses bombasının gürültüsüyle oruç açtığını belirten Cihan Yılmaz "Çocukluğumda iftar vakitlerinde ramazan topu atılırdı. Zaman için bu gelenek kayboldu ancak belediyemizin bu geleneği ses bombasıyla da olsa sürdürmesi çok güzel. Orucumu ses bombasıyla birlikte açıyorum. İlçemizde iftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyorlar" diye konuştu.