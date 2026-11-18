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Kırklareli İl Genel Meclisi, 2027 yılı performans programını oy birliğiyle kabul etti.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 13'üncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin 2027 yılı performans programına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, 2027 yılı İl Özel İdaresi hizmetleri ve bütçeden ayrılan ödeneklerin denklik gösterdiği yer aldı.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, 3 gündem maddesi daha görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Kaynak: AA