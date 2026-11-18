2027 performans programı Kırklareli İl Genel Meclisinde oy birliğiyle kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Genel Meclisi, 2027 performans programını oy birliğiyle kabul etti. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda hizmetler ve bütçeden ayrılan ödeneklerin denklik gösterdiği belirtildi; 3 gündem maddesi daha ilgili komisyonlara havale edildi.
Kırklareli İl Genel Meclisi, 2027 yılı performans programını oy birliğiyle kabul etti.
Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 13'üncü birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.
Toplantıda, İl Özel İdaresinin 2027 yılı performans programına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda, 2027 yılı İl Özel İdaresi hizmetleri ve bütçeden ayrılan ödeneklerin denklik gösterdiği yer aldı.
Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
Toplantıda, 3 gündem maddesi daha görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.