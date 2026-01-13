Haberler

2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı ramazan ayından 2027 yılı ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2026 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.

"FİTRE MALİ BİR İBADETTİR"

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkân sağlar. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için ramazan ayı içinde de verilebilir.

Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır."

FİTRE MİKTARI: 240 TL

Bu kapsamda, konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak Türkiye'de fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, Bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı ramazan ayı, 19 Şubat'ta başlıyor ve ay 19 Mart'ta tamamlanıyor. İlk oruç 19 Şubat'ta tutuluyor, son oruç ise 19 Mart arefe gününe denk geliyor. Hicri takvim yapısı nedeniyle ramazan her yıl miladi takvimde yaklaşık on gün geri gelir ve tarihler buna göre her yıl değişiyor.

Arefe : 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. günü : 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. günü : 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. günü : 22 Mart 2026 Pazar

