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Albüm: 2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Çin'in Başkenti Beijing'de Başladı

Albüm: 2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Çin'in Başkenti Beijing'de Başladı
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2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı, Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Yapay zeka, dijital yetenek ve endüstriyel dijitalleşme konularına odaklanan konferansa Kazakistan, Kolombiya ve Çad'dan bakan düzeyinde yetkililer katılıyor.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı, yurtiçi ve yurtdışından şirket yöneticileri, iş konseyi temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra Kazakistan, Kolombiya ve Çad'dan bakan düzeyinde yetkililerin katılımıyla Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde pazar gününe kadar sürecek olan konferans ayrıca, yapay zeka, dijital yetenek geliştirme ve endüstriyel dijitalleşme konularına odaklanan özel oturumlar ile Dijital Ekonomi Endüstrisi Fuarına da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua
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