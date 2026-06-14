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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ile İsviçre 1-1 Berabere Kaldı

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ile İsviçre, Santa Clara'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. İsviçre'nin penaltı golüne, Katar uzatma dakikalarında yanıt verdi.

(SANTA CLARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Katar ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan Levi's Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsviçre, 17'nci dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan İsviçre, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Katar, uzatma dakikalarında beraberliği yakaladı. 90 artı 5'inci dakikada Boualem Khoukhi'nin attığı golle skoru 1-1'e getiren Katar, sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla B Grubu'nda ilk maçların ardından Katar ve İsviçre birer puana ulaştı.

Kaynak: ANKA
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