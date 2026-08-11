2026 Hizmet Ticareti Fuarı Beijing'de Tanıtıldı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Shijingshan ilçesinde bulunan Shougang Park'ta Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı için düzenlenen basın toplantısı, 10 Ağustos 2026.

2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'na ev sahipliği yapacak olan Shougang Park'ta pazartesi günü basın toplantısı ve bir dizi tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Fuar, 9-13 Eylül tarihlerinde Beijing'de düzenlenecek. (Fotoğraf: Xie Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua