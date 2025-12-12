2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Murat Emir, TBMM Genel Kurul'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'un Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluluğu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığının yetkilendirdiği bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştır ki Turizm Bakanlığı bu konudaki tek yetkili kurumdur. Buna rağmen kendisini ve Bakanlığını yargılatmamak üzere yemin etmiş ve bu konuda da hiçbir sorumluluk almamış Sayın Bakan'la karşı karşıyayız. Mahkeme ve Danıştay'ın kaldırdığı Bakan Yardımcı'nız dışındaki bütün üst düzey bürokratların hepsinin yargılanmasının önü açıldı. Siz açmadınız, sonuna kadar sinmeyi, saklanmayı ve yargılamanın önünü tıkamayı tercih ettiniz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ardından TBMM Başkanvekili Adan, grup başkanvekillerine söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Bakanların bütçe sunuşlarındaki tavırlarını eleştirdi ve Meclis tarihinde gördüğü en kötü iki performans olduğunu söyledi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) projelerini Antalya ve Kapadokya'da yoğunlaştırmasına tepki gösteren Ekmen, "Turizm gelirlerine karşı bazı noktada gider-gelir dengesi açısından anlayabiliriz ama maalesef tarihin en güçlü Kültür Bakanlığı olarak kültür alanında en zayıf dönemin bu dönemde geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.

Ekmen, sözlerine şöyle devam etti:

"Her gün evlere cerahat gibi akıtılan gündüz kuşağı programlarına hiçbir yaptırım yapılmamasını, dizilere ve diğer alanlara bir yön verilmemesini, Türk dizilerinin artık dünyada nasıl anıldığını anlatmak istiyordum ama Sayın Mehmet Daniş'in göreve atanması elimizi ayağımızı bağladı. Bu görevden ayrıldığınızda 600 milletvekili el birliğiyle gündüz kuşağı programları rezaletiyle mücadele ettiniz diye size teşekkür edelim. Gün geçmiyor ki dayak yemeyen, zehirlenmeyen bir turist olmasın. Geçen hafta Nevşin Mengü'nün haberine göre bir sosyal medya platformunda dünyada en fazla taksici dolandırıcılığının yaşandığı ülkeler hakkında bir post açılmış. Türkiye hakkında 450 post, 30 bin yorumla birinci olmuş. Türkiye bunu hak ediyor mu? Bu rezaletle Bakanlıklar kompleks bir şekilde nasıl mücadele edecek?

150 milyar bütçeyle övünüyorsunuz, 12 milyon Türk gencine 150 milyar layık görmüşsünüz 2.7 trilyon faiz öderken. 12 milyon Türk gencine 150 milyon uygun görmüşsünüz, sadece 20 müteahhide 113 milyar öderken garanti ödemelerle. Biraz insanda mahcubiyet olur. İnsanlar evinden spor merkezine gidene kadar 10 tane uyuşturucu satıcısıyla karşılaşıyor. Müptela oluyor, tedavi göremiyor. AMATEM'ler yetersiz. Önümüzdeki yıl buraya gelip 'Yasal kumar ve bahisi bitirdik' dediğinizde buradaki 600 kişi sizi alkışlar."

Çömez: Dem Müzecilik senin neyin oluyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, soru önergelerinin cevaplanmaması ve liyakatsız atamalar üzerinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u şöyle eleştirdi:

"Bugüne kadar verdiğimiz araştırma önergelerinin hiçbiri kabul olmadı, bari soru önergelerimize cevap verilsin. Şu ana kadar Bakanlığa verilen soru önergelerinin yüzde 5'ine zamanında cevap vermiş, yüzde 25'ine hiç cevap vermemiş. Yunus Emre Vakfı'yla ilgili Sayın Bakan'a soru önergesi vermişim. Bu soru önergesinin cevapları bile bu ülkede Sayın Ersoy'un bakanlık yapamayacağının çok net bir göstergesi. Bu parlamentoyu niye ciddiye almıyorsunuz?

Bu ülkede bir nepotizm kültürü yeşerdi sizinle beraber. Ayasofya Müzesi'ni kim işletiyor? Dem Müzecilik senin neyin oluyor? Bacanağın mı, enişten mi? Senede kaç milyon euro cebine indiriyor bu şirket? 50 milyon euro karı var bir sene içerisinde. Sayın Bakan burada kendisiyle ilgili soru yöneltiğinde 'Ben bürokratlarıma soruşturma izni verdim' dedi. Danıştay'ın belgesi var elimde. Sayın Bakan'dan mahkeme bürokratlarını soruşturmak istiyorum dediğimde Bakan Bey izin vermemiş. Mağdur aileler Danıştay'a başvurmuşlar, Bakan Bey itiraz etmiş. Bir kere daha başvurmuşlar, yine itiraz etmiş ve Danıştay ondan sonra 'Yargılanacaklar' demiş. Şu anda yurt dışına çıkış yasağı var. Nasıl vicdanınız el verdi? Yargılanma izin vermediği kişi Neşe Çıldık. Neşe Çıldık, Bakan Beyin ETS Tur'unda bilmem kaç yıl beraber çalıştığı müdürü. Bakanlığa çok önemli bir kuruma genel müdür yaptı. Şu anda yurt dışı çıkış yasağı var."

Koçyiğit: Düzen bozuk olmasa turizm şirketleri patronu Turizm Bakanı olmazdı

Sistemin baştan çürük olduğunu belirten DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kartalkaya yangınındaki sorumluluğuna dikkat çekti. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Bakanlık altında kurulmasının bir inanca hakaret olduğunu belirten Koçyiğit, şunları söyledi:

"Daha bir yıl önce 78 insanımızı yitirdiğimiz bir Kartalkaya yangınından sonra burada Bakan'ın bir özeleştiri yapmasını, üzüntülerini belirtmesini beklerdik ama ne yazık ki 78 canı bir dakikaya sığdırdı. Sistem baştan çürük. Düzen bozuk, sağlam çark arayışımızın da nafile olduğunu çok iyi biliyoruz. Düzen bozuk olmasa turizm şirketleri patronu Turizm Bakanı olmazdı, ahbap çavuşunu Bakanlığa doldurmazdı, en başta kendisi istifa eder, daha sonra da bütün sorumluların yargılanması için elinden geleni yapan bir sistem devreye girerdi.

Nasıl oluyor da bu ülkenin en kadim inançlarından biri olan Aleviliği, Bektaşliği Turizm Bakanlığı'na bağladılar ve hiç kimsenin buna sesi çıkmıyor. Ben bir Aleviyim, beni incitiyor. Benim inancım Turizm Bakanlığı'nın altındaki folklorik bir öge değildir. Kendi cemevimin faturasını ödeyebilirim ama bu toplumun halklarına, inançlarına saygı duymak, eşit yurttaş görmek, cemevini ibadethane saymak, inancına saygı duymak herkesin sorumluluğudur. Bizim de yurttaş olarak beklentimizdir. Elektrik, su faturası üzerinden bir inancı tahkir eden sözler sarf ediliyor. Bunu kabul etmiyoruz."

Emir: Kaba, nobran, üstenci ve vicdansızsınız

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Genel Kurul'a hitap ederken üstenci tavrını ve Genel Kurul'u hiçe sayıcı tutumunu kınadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kartalkaya'daki otel yangınında Bakan Ersoy'un sorumluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sayın Turizm Bakanı, daha Kartalkaya faciasının bir gün sonrasında bu konuda kendisinin ve Bakanlığının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığını söyleyerek hem işin içinden sıyrılmaya çalışmıştır hem de yargılamayı etkilemeye çalışmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının yetkilendirdiği bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştır ki Turizm Bakanlığı bu konudaki tek yetkili kurumdur. Buna rağmen kendisini ve Bakanlığını yargılatmamak üzere yemin etmiş ve bu konuda da hiçbir sorumluluk almamış Sayın Bakan'la karşı karşıyayız. Hala Genel Kurul'a ve Türk milletine yalan yanlış şeyler söylemeye devam etmiştir. Mahkeme ve Danıştay'ın kaldırdığı Bakan Yardımcı'nız dışındaki bütün üst düzey bürokratların hepsinin yargılanmasının önü açıldı. Siz açmadınız, sonuna kadar sinmeyi, saklanmayı ve yargılamanın önünü tıkamayı tercih ettiniz.

Mahkeme dosyasından, '16 Aralık'ta aynı otelin sahiplerinin bir başka otelinin müdürüyle geliyorlar otele. Bu oteli denetleyecekler Turizm Bakanlığı yetkilileri. Orada güzel bir sofraya oturuyorlar, kendilerini ağırlattırıyorlar ve gidiyor. Bu bürokratların Bakanı burada hala hiçbir sorumluluğu üstüne almıyor, Genel Kurul'u ciddiye almıyor, halkın hiçbir sorusuna cevap vermiyor. Kaba, nobran, üstencil ve vicdansızsınız."

LGBTİQ tartışması devam etti

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Meclis İçtüzüğü'ndeki Genel Kurul çalışma düzenine ilişkin maddeyi hatırlatarak, "Bugün maalesef LGBT propagandası yapan, Bakanı da karikatüze eden, içinde uygunsuz bir sürü figürün açıkça propagandası yapılmasına müsaade etmeyen bir tek AK Parti çıktı. Propagandasına, normalleştirilmesine karşıyız. Biz kimsenin yaşam hakkından bahsetmiyoruz. Bu sapkınlığın peşinden gençleri sürüklüyorsunuz. Tek başına da kalsak LGBTİQ'lara karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Şahin'in konuşmasının ardından AK Partili milletvekilleri CHP sıralarından Şahin'e hakaret edildiği gerekçesiyle CHP sıralarına yöneldi ve sözlü tartışma çıktı. Tansiyonun düşmemesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından söz alan AK Partili Usta, CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in kendisine hakaret ettiğini ve sözlerini kendisine iade ettiğini belirtti.