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2025 yılı asgari ücret görüşmeleri TBMM'de başladı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 bütçesini görüşmeye başladı. Bakan Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili uzlaşma umudunu dile getirirken, muhalefet milletvekilleri asgari ücretlilerin 17 bin TL'ye geçinemeyeceklerini ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ilişkin, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Muhalefet milletvekilleri, "17 bin TL'ye geçinebilir misiniz Sayın Bakan, 30 bin lira yoksa biz de yokuz" diyerek tepki gösterdi.

Bütçede, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.

IŞIKHAN: HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTAR BEKLİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti ilişkin, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diyerek, şunları söyledi: Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; asgari ücreti net 17 bin 2 TL'ye yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 TL olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik."

Muhalefet milletvekilleri ise, Işıkhan'ın sözünü keserek, "17 bin TL'ye geçinebilir misiniz Sayın Bakan, 30 bin lira yoksa biz de yokuz" diyerek tepki gösterdi.

2025 yılı asgari ücret görüşmeleri TBMM'de başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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