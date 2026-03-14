Bakan Bayraktar: "2025 Yılında 1 Milyon 134 Bin 840 Haneye Kömür Yardımı Yapıldı"

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 2025 yılında ihtiyaç sahibi 1 milyon 134 bin 840 haneye toplam 1 milyon 90 bin ton kömür yardımı yapıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ısınma amaçlı kömür yardımı yapılan yurttaşlara ilişkin önergesine verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"2025 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması kapsamında; toplamda 1 milyon 134 bin 840 haneye 1 milyon 90 bin ton kömür dağıtımı yapılmıştır. Yapılan sevkiyatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan tespit ve çalışmalara göre yönlendirilmekte olup, 2026 yılında dağıtımı yapılacak kömür miktarı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi sonrasında netleşecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul ve kurumların ısınma amaçlı kömür ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında, TKI tarafından 2025 yılında ülkemiz genelinde 262 bin 210 ton ısınma amaçlı torbalı kömür teslim edilmiştir."

Bakan Bayraktar'ın yanıtını değerlendiren Gürer, "Muhtaç durumda en az 1 milyon 134 bin 840 hanenin bu durumda doğal gaz ile ısınmadığı görülüyor. Hanede TÜİK verilerine göre ortalama 3,11 kişi yaşadığı dikkate alındığında yaklaşık 3 milyon 528 bin kişinin doğal gaz ile ısınmadığı sonucu ortaya çıkıyor. Sosyal yardım almayan haneler de dikkate alındığında önemli bir nüfusun doğal gazdan ısınma olarak yararlanamaması dikkati çekici" ifadesini kullandı.

Gürer, "Her yere doğal gaz götürmek kadar her hanenin doğal gaz kullanacak ekonomik güce sahip olması gerekir. Emekli ve dar gelirli çok sayıda hanede doğal gazı kısarak kullanılmakta, insanlar battaniye altında ısınmaya çalışmaktadır. Gelir daralması ve ödeme güçlüğü, doğal gazın varlığına rağmen rahat kullanımına olanak vermemektedir. Yoksulluk yaygınlaşması, gelir gider dengesi bozulması yurttaşları arayışa sürüklemekte ve bazı evlerde son yıllarda yeniden sobaya dönülmektedir. Kaloriferli hanelerle kömür kullanımı artmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA