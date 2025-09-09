Haberler

2025 Şili Uluslararası Endüstri Fuarı Santiago'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Santiago'da 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuara 100'den fazla Çinli şirket katılarak donanım, inşaat malzemeleri, tarım makineleri ve otomotiv parçaları gibi çeşitli ürünleri sergiliyor.

SANTİAGO, 9 Eylül (Xinhua) -- Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2025 Şili Uluslararası Endüstri Fuarı'ndan bir kare, 8 Eylül 2025.

Santiago'da 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuara, donanım ve inşaat malzemeleri, tarım makineleri, yeni enerji, kimyasallar, otomotiv parçaları ve sektördeki diğer ürünlerini sergilemek üzere 100'den fazla Çinli şirket katıldı. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.