2025 Şili Uluslararası Endüstri Fuarı Santiago'da Başladı

SANTİAGO, 9 Eylül (Xinhua) -- Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2025 Şili Uluslararası Endüstri Fuarı'ndan bir kare, 8 Eylül 2025.

Santiago'da 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuara, donanım ve inşaat malzemeleri, tarım makineleri, yeni enerji, kimyasallar, otomotiv parçaları ve sektördeki diğer ürünlerini sergilemek üzere 100'den fazla Çinli şirket katıldı. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua)