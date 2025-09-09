2025 Şili Uluslararası Endüstri Fuarı Santiago'da Başladı
Santiago'da 8-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuara 100'den fazla Çinli şirket katılarak donanım, inşaat malzemeleri, tarım makineleri ve otomotiv parçaları gibi çeşitli ürünleri sergiliyor.
SANTİAGO, 9 Eylül (Xinhua) -- Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2025 Şili Uluslararası Endüstri Fuarı'ndan bir kare, 8 Eylül 2025.
Santiago'da 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuara, donanım ve inşaat malzemeleri, tarım makineleri, yeni enerji, kimyasallar, otomotiv parçaları ve sektördeki diğer ürünlerini sergilemek üzere 100'den fazla Çinli şirket katıldı. (Fotoğraf: Jorge Villegas/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel