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2025 İran Petrol Fuarı Tahran’da Başarıyla Tamamlandı

2025 İran Petrol Fuarı Tahran’da Başarıyla Tamamlandı
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Tahran'da düzenlenen 29. Uluslararası Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, 14 ülkeden 150 yabancı firma ile birlikte 2.000'den fazla şirketin katılımıyla sona erdi. Fuar süresince İranlı şirketler milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza attı.

TAHRAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- 2025 İran Petrol Fuarı olarak da adlandırılan 29. Uluslararası Petrol, Gaz, Rafineri ve Petrokimya Fuarı, İran'ın başkenti Tahran'da sona erdi.

Perşembeden pazara kadar devam eden fuarda, aralarında 14 ülkeden 150 yabancı firmanın da bulunduğu 2.000'den fazla şirket en son ürün, teknoloji ve hizmetlerini sergiledi.

İranlı şirketler fuar süresince araştırma, ekipman üretimi ve tedariki ile geliştirme hizmetleri konularında milyarlarca ABD doları değerinde çok sayıda anlaşma, mutabakat zaptı ve sözleşme imzaladı.

Etkinlikte uzmanların katıldığı paneller, konferanslar ve eğitim atölyelerinin yanı sıra petrol ve gaz sektöründeki yeni kitaplar ve bilimsel başarıların tanıtımı da yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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