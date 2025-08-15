2025 Dünya Oyunları'nda Kick Boks Finali: Altın Madalya Ukrayna'nın

Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks K1 91 kilo finalinde Ukraynalı sporcu Roman Shcherbatiuk altın madalya kazanırken, Türk sporcu Emin Özer gümüş, Özbek sporcu Khusankhon Baratov ise bronz madalya elde etti.

CHENGDU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks branşı erkekler K1 91 kilo finali ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Ukraynalı sporcu Roman Shcherbatiuk (ortada), gümüş madalya sahibi Türk mili sporcu Emin Özer (solda, önde) ve bronz madalya sahibi Özbek Khusankhon Baratov (sağda, önde), 14 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)

