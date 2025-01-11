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2024'ün Öne Çıkan Fotoğrafları Oylaması Yapıldı

2024'ün Öne Çıkan Fotoğrafları Oylaması Yapıldı
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Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Katılımcılar, 'Özgür Suriye', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' gibi kategorilerdeki en beğenilen fotoğrafları oylarıyla belirledi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yaşar ve İnal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşar, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın çektiği "Keyfi yerinde" fotoğrafını seçen Yaşar, "Spor" kategorisinde tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

İnal ise "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafını seçen İnal, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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