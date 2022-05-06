2022'nin en çok kazandıran kripto para birimleri belli oldu!

Kripto paralar yaygınlaşmaya devam ederken piyasanın sürekli değişkenlik göstermesi de yatırımcının kafasını karıştıyor. Kripto piyasasında çok büyük paralar kazananlar olduğu gibi kaybedenlerin sayısı da hiç az değil. Özellikle 2022 yılı ile birlikte yükselmesi beklenen piyasa bir türlü istenen çıkışı yakalayamadı.

Çoğu kripto para birimi bu yıl içerisinde yatırımcısına kaybettirmiş durumda. Ancak 2022 yılı içerisinde yatırımcısının yüzünü güldüren kripto paralar da mevcut. Biz de 2022 yılında şimdiye kadar en iyi performans gösteren 10 kripto para birimini derledik.

Kripto para savaşları: Logarithmic Finance (LOG), Ethereum (ETH), ve Solana (SOL)

2022 yılında en çok kazandıran kripto para birimleri!

En çok kazandıran kripto para birimleri listemize geçmeden önce bunun sadece açıklanan rakamlardan yola çıkarak hazırlanan bir içerik olduğunu ve tavsiyeler sunmadığını belirtmekte fayda var. Yatırımlarınızı yaparken kendi araştırmanızı kendinizin yapmanızı tavsiye ederiz.

10. yOUcash (YOUC) +%103.69

yOUcash, reklam verenlerle bu reklamları izleyip, tercihlerine göre ziyaret eden kullanıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan bir reklam platformu olan YOUengine'nin tokenidir. Bir ERC20 tokeni olan yOUcash, Reklam verenlerden elde edilen geliri, bu reklamı izleyen kullanıcılarla daha hızlı paylaşmak adına üretildi.

Listemize 10. sıradan giriş yapan YOUC, sene başında 0.25 dolardan alıcı buluyordu. Kripto paranın bugünkü değeri ise 0.5023 dolar. Yatırımcısına yüzde 100 oranından fazla kazandıran tokenin piyasa değeri ise 4.2 milyar dolar seviyesinde.

9. 1eco (1ECO) +%138.56

1eco, blok zincir teknolojisini kullanarak gerçekliği ve sanal dünyayı birbirine bağlamayı amaçlayan bir platformdur. Şehirdeki çeşitli sorunları çözmeyi hedefleyen platform 1ECO ve 1PECO olmak üzere iki farklı kripto paraya sahip.

1 Ocak 2022 tarihinde 2.5 dolara satılan 1ECO, bugün ise 6.19 dolara çıkmış durumda. Yüzde 140'a varan kar oranıyla yatırımcısının yüzünü güldüren 1ECO, geçtiğimiz günlerde 9 doların üzerine kadar çıkmıştı. Kripto paranın piyasa değeri ise yaklaşık 164 milyon dolar.

8. Nestree (EGG) +%138.61

Nestree, ödül tabanlı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Nestree'nin yerel tokeni olan EGG ise üretici, kullanıcı ve reklam veren arasındaki etkinliklerin teşvik edilmesi üzerine yoğunlaşıyor. EGG Coin, bu amaç doğrultusunda Nestree platformunun likidite ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

2022'nin ilk gününde 0.013 dolardan alıcı bulan EGG, bugün ise 0.02821 dolar üzerinden listeleniyor. Sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 138 oranında kar sağlayan EGG Coin'in piyasa değeri ise yaklaşık 71 milyon dolar.

7. Chainbing (CBG) +%144.78

Chainbing, tutarlı ve doğru bilgilerin sunmak amacıyla blok zincirlerdeki verileri depolamayı, analiz etmeyi ve paylaşmayı hedefleyen bir proje. Chainbing, veri güvenilirliğinin sağlanması ve doğrulayıcı işlevi gören katılımcıların ödüllendirilmesi üzerine yoğunlaşıyor.

1 Ocak'ta 2.8 dolarlık fiyata sahip olan CBG, bugün itibariyle ise 6.70 dolardan alıcı buluyor. Nisan ayının sonlarına doğru 169 dolar seviyesine kadar çıkarak büyük kar getiren CBG, bugün ise sene başına göre yüzde 144'lük kar oranına sahip. Kripto paranın piyasa değeri 220 milyon dolar seviyesinde.

6. Kyber Network Crystal v2 (KNC) +%146.24

Kyber Network Crystal v2 projesi, merkezi borsalara ihtiyaç duymadan kripto para transferi yapmayı hedefliyor. Kyber Network, merkezi olmayan finans (DeFi), merkezi olmayan uygulamalar (DApp), merkezi olmayan borsalar (DEX) gibi protokollere erişim sağlama amacı güdüyor.

Sene başında 1.3 dolar seviyesinden alıcı bulan KNC, bugün ise 3.56 dolardan listeleniyor. Durgun geçen 2022 yılına rağmen yatırımcısına yüzde 146 oranında kazandıran KNC, 633 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

5. Wirex Token (WXT) +%187.16

WXT, Wirex Limited tarafından oluşturulan, Stellar ve Ethereum blok zinciri altyapısını kullanan bir kripto para birimidir. Proje, günlük hayatta kripto paralar ile ödeme yapmayı çok daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

1 Ocak 2022 tarihinde 0.036 dolarlık fiyata sahip olan WXT, bugün itibariyle 0.01095 dolardan alıcı buluyor. Sunduğu yüzde 187'nin üstünde karlılık ile yatırımcısını sevindiren WXT, 109 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

4. Maple (MPL) +%189.63

Ethereum tabanlı merkeziyetsiz bir kurumsal kredi piyasası olan Maple, borçlulara zincir üzerinden şeffaf bir finansman hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kurumsal borçlulara teminatsız krediler sağlamayı hedefleyen Maple, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlik gibi konulara eğiliyor.

Yeni yıla 17.7 dolarlık fiyat ile giriş yapan MPL, bugün ise 49.81 dolarlık bir fiyata sahip. Yüzde 190'a varan karlılık oranı ile dikkatleri üzerine toplayan MPL'nin piyasa değeri ise 220 milyon dolar.

3. Nest Protocol (NEST) +%278.62

NEST Protocol, fiyat belirleyicisi aracılığı ile zincir üzerindeki fiyat sorununu çözmek adına geliştirildi. Ethereum'a dayalı merkezi olmayan bir proje olan NEST, akıllı sözleşmeler aracılığı ile alıcı ve satıcıları buluşturmayı hedefliyor.

2022 yılına 0.0067 dolar seviyesinden başlayan NEST, bugün ise 0.0274 dolardan kendisine alıcı buluyor. Yüzde 278 oranındaki yükselişi ile en çok kazandıran projelerden biri olan NEST'in piyasa değeri yaklaşık 55 milyon dolar.

2. Safe (SAFE) +%351.38

SAFE, Solana üzerinde dünyanın ilk tam blok zinciri çatalı olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle emniyet ve güvenlik konularında çalışma yapan proje, Solana teknolojisinin çok daha verimli, çevre dostu ve topluluk odaklı erişilebilir versiyonunu sunmak amacıyla ilerliyor.

Yıl başında 8.3 dolardan alıcı bulan SAFE, bugün itibariyle 37.03 dolarlık fiyata sahip. Yatırımcısına yüzde 350'den fazla kazandırarak dikkatleri üzerine çeken SAFE, 771 milyon dolar seviyesinde bir piyasa değerine sahip.

1. LOCUS Chain (LOCUS) +%454.16

Listemizin tepesinde yer alan LOCUS, tam ademi merkeziyetçilik teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan Locus Chain'in kripto para birimidir. Diğer birçok kripto para biriminin aksine fiat para ile doğrudan satın alınamayan LOCUS bu anlamda farklı bir yol izliyor.

1 Ocak 2022 itibariyle 0.029 dolardan işlem gören LOCUS, bu tarih itibariyle 0.1692 dolardan alıcı buluyor. Yüzde 454.16 oranında yükselerek yatırımcısının yüzünü güldüren LOCUS, 148 milyon dolar seviyesinde piyasa değerine sahip.

Sizlerin de bildiği gibi binlerce kripto para projesi bulunuyor. Bu projelerin bazıları gerçekten bir amaca hizmet ederken bazıları ise sadece dolandırıcılığa yönelik oluyor. Bu yüzden listede coinmarketcap.com verilerine göre piyasa değeri sıralamasında sadece ilk 500'de yer alan kripto paraları esas aldık.

Peki siz bu kripto para birimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında yatırım yaptığınız projeler var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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