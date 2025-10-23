2. Uluslararası Asya Rönesansı Sempozyumu İzmir'de Başladı

İzmir'de "ekonomi ve uluslararası ilişkilerde işbirliği, rekabet, entegrasyon" temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Asya Rönesansı Sempozyumu başladı.

Ege Üniversitesi (EÜ), Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı İktisat Enstitüsü işbirliğinde, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde, ekonomik bağların güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma vizyonuna katkı sunma amacıyla yapılan etkinliğe 7 ülkeden 105 akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Açılış törenine çevrim içi katılan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Can Balak, bilgi ve teknoloji çağının gereksinimlerine uygun olarak yerli ve yabancı yatırımcıların iş süreçlerinin kolaylaştırılması, daha güvenli bir yatırım ortamının sağlanması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Balak, Türkiye'de ticari hayatı kayıt altına aldıklarını, her geçen gün bu alanda iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda Türk devletleri ile ortak proje geliştirme hususunda da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklıkla ifade etmek istiyorum." dedi.

Yılbaşında devreye alınan Elektronik Ticari Defter Sistemi ile ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasını sağlayarak kayıt süreçlerini daha verimli hale getirdiklerini anlatan Balak, 1 Ocak 2026 itibarıyla kurulan tüm yeni şirketlerin bu sisteme entegre olacağını, dolayısıyla ticari hizmetlerin dijitalleşmesi konusunda önemli bir adımı daha atmış olacaklarını ifade etti.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan da Türk dünyasının geçmişten bugüne bilgi ve kültür akışında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Temizkan, doğudan batıya yayılan bilginin medeniyetlerin gelişiminde belirleyici olduğunun altını çizerek, "Dünya sisteminin çatırdadığı şu günlerde ışık yeniden doğudan yükseliyor. Yeni fırsatları yakalamak, bilimde, felsefede ve sanatta çağın gerisinde kalmamak için doğudan yükselen ışıktan azami ölçüde yararlanmak zorundayız. Bu sempozyumun bu amaca layıkıyla hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Galiya Dauliyeva ise sempozyumun ekonomik faktörlerin ve uluslararası ilişkilerin tartışılması açısından büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Sempozyum kapsamında iki gün boyunca ekonomi, uluslararası ilişkiler ve bölgesel kalkınma başlıklarında çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek.