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2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali Devam Ediyor

2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali Devam Ediyor
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Şırnak'ta düzenlenen festivalde çocuklar ve gençler için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Rafting, kano turları, ip atlama ve okçuluk gibi aktivitelerin yer aldığı festivalde katılımcılar eğlenceli anlar yaşıyor.

Şırnak'ta, Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" devam ediyor.

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen festivalin ikinci gününde parkurlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla civar köylerde yaşayan öğrenciler için açıldı.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneğince rafting, Bingöl Genç Murat Aslanları Spor Kulübü tarafından da kano turu organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ip atlama, yüz boyama, palyaço gösterisi, uçurtma, dart ve okçuluk etkinlikleri ile oyun parkurlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra katılımcılar ve öğretmenler halay çekti.

Festivale katılanlardan kimileri alanda çadır kurup kamp ateşi yaktı, kimi de etkinlikleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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