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19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde Kırmızı Mercan Tanıtımı

19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde Kırmızı Mercan Tanıtımı
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Ayvalık'ta düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde milli sporcu Şahika Ercümen, kırmızı mercanları tanıtmak amacıyla 35 metre derinliğe 5 dalış gerçekleştirdi. Festival, 'Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti' sloganıyla düzenleniyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne katılan milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ın deniz dibindeki kırmızı mercanları tanıtmak için 35 metre derinliğe yarım saat içinde 5 dalış gerçekleştirdi.

Ayvalık Ticaret Odası tarafından düzenlenen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ayvalık Ziraat Odası'nın destek verdiği 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, bu yıl 'Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti' sloganıyla 1-2-3 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

Dünyada bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanları festivalde bir etkinlikle gündeme geldi. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, kırmızı mercanların güzelliğini Ayvalık'ta yaptığı dalışla gösterdi. Saat 13.00'te bir dalış okuluyla kırmızı mercanların yoğun olduğu Kerbela noktasına giden Şahika Ercümen, 35 metre derinliğe toplamda yarım saat süren 5 dalış gerçekleştirdi.

Şahika Ercümen dalış sonrası yaptığı açıklamada, "Kırmızı mercanlar ve Ayvalık'ın su altı zenginliği çok kıymetli. Hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtılması gerekli. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok mutluyum" dedi.

HABER: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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