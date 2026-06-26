157 yıldır faaliyet gösteren okulda gençler meslek sahibi oluyor

BİLAL KAHYAOĞLU/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da 1869 yılında açılan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 157 yıldır mesleki eğitim veriliyor.

Bugünkü binasına 1916 yılında taşınan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan mesleki eğitim yolculuğunda bugün teknoloji ve yapay zeka destekli çalışmalarla öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine, okulda ilk dönemde çocuklara matbaacılık, terzilik, kunduracılık, marangozluk gibi mesleklerin öğretildiğini söyledi.

Gümüş, okulun köklerinin 1869 yılına uzandığını, geçmişte "Islahane", "Mekteb-i Sanayi", "Sanatlar Mektebi", "Mıntıka Sanatlar Mektebi" ve "Sanat Enstitüsü" gibi isimlerle faaliyet gösterdiğini, bugün de Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Okulun, kuruluşundan bu yana binlerce usta, zanaatkar, mühendis ve teknik personel yetiştirerek ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirten Gümüş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim programlarını güncelliyoruz. Mesleki eğitim, üretim gücünün temelini oluşturuyor. Düşündüğünüzü tasarlamak, tasarladığınızı üretime dönüştürmek gerekiyor. Bir ülkenin rekabet gücü, üretim kapasitesiyle doğru orantılıdır." dedi.

Meslek liselerinde öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi kazandığını dile getiren Gümüş, şunları ifade etti:

"Eskiden çok popüler olan bir meslek, şu anda popülaritesini yitirmiş olabilir. İHA, SİHA motorunu yapacak, elektrik elektroniği, mekatroniği bir arada buluşturacak alanlar ve bölümler açmaya devam edeceğiz. Uluslararası rekabette rol oynamak istiyorsanız yenilikleri takip etmek, bu yenilikleri öğrenecek, beceriye dönüştürecek ortamları oluşturmak zorundasınız. Bakanlığımız da bu anlamda ciddi adımlar atıyor. Teknolojiyi tüm meslek liselerimize, tüm okullarımıza yaygınlaştırıyoruz. Öğrencilerimizin de öğrenmesini kolaylaştırıyoruz. Öğrenmelerinin yanı sıra en önemli şey olan beceriyi de katıyoruz. Üretimden hem şehrimiz hem bireyler hem de ülkemiz kazanmış oluyor."

Derslere robotik kodlama eklendi

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ali Güney, gelişmelere ayak uydurmak için derslerin güncellendiğini belirterek, robotik kodlama eğitimi verdiklerini, yapay zekanın da derslere ekleneceğini söyledi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Kadir Özdemir, elektrikli araç alanında da eğitim öğretime devam ettiklerini dile getirerek, "Artık elektrikli araçlar yayılıyor. Öğrencilerimizin bundan geri kalmasını istemedik. Bu sene Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi AŞ tarafından atölyemize İHA motoru verildi. O motor üzerinde öğrencilerimize eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Efe Ahmetoğlu da geliştirdikleri yazılımı elektrikli araca yüklediklerini belirterek, "Beni bu bölümü seçmeye iten şey, yapay zekanın ileriye dönük hal alması, elektrikli araçların geleceğe yön vermesi. Hedefim ileride çok iyi bir yazılım geliştirici olmak." dedi.