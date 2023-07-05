İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, bariyerlere sürttükten sonra yaya yolundaki duvara çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti

Önce bariyerlere sürten ardından yaya yolundaki duvara çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere sürttü ardından yaya yolunda bulunan duvara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasından Asya kıtasına geçmek isteyen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, şeridinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple aracın hakimiyetini kaybederek bariyerlere sürttü ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya yolunda bulunan duvara çarparak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde motosikletlinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden motosikletinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.