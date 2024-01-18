15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Yolcu Otobüslerine Denetim

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, yarıyıl tatili öncesi şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kar lastiği, takoğraf ve emniyet kemeri kullanımına bakıldı.

Yarın eğitim öğretimin ara tatile girmesi nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde polis ekipleri, otobüslerde kış lastiği olup olmadığını kontrol etti. Lastik diş derinlikleri, yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü. Takoğraf ve belge kontrolleri yapılırken şoförlerin emniyet kemeri takıp takmadığına bakıldı. Yolculara da emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

"KEMERSİZ KESİNLİKLE YOLA ÇIKMIYORUZ"

Otobüs şoförü Hamit Polat, "Elimizden geldiği kadar yolcuları uyarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Malum havalar da yağışlı. Kemerimizi takıyoruz, kemersiz kesinlikle yola çıkmıyoruz." dedi.