138. Kanton Fuarı Guangzhou'da Sona Erdi

138. Kanton Fuarı Guangzhou'da Sona Erdi
Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 138. Kanton Fuarı'nın ikinci aşaması, ev eşyaları, hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri, inşaat malzemeleri ve mobilyalar ile 25.000 stantta 10.000'den fazla katılımcı firmanın katılımıyla sona erdi.

GUANGZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Ev eşyaları, hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri, inşaat malzemeleri ve mobilyaların sergilendiği 138. Kanton Fuarı'nın ikinci aşaması pazartesi günü Çin'in Guangzhou kentinde sona erdi. 515.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen çevrimdışı fuarda 25.000 stant ve 10.000'den fazla katılımcı firma yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
