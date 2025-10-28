138. Kanton Fuarı Guangzhou'da Sona Erdi

GUANGZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Ev eşyaları, hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri, inşaat malzemeleri ve mobilyaların sergilendiği 138. Kanton Fuarı'nın ikinci aşaması pazartesi günü Çin'in Guangzhou kentinde sona erdi. 515.000 metrekarelik bir alanda düzenlenen çevrimdışı fuarda 25.000 stant ve 10.000'den fazla katılımcı firma yer aldı.