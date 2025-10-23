138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı

GUANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- 138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) ikinci aşaması perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

Fuarda kaliteli ev eşyaları, hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri, inşaat malzemeleri ve mobilyalar sergileniyor. 515.000 metrekarelik bir alana yayılan çevrimdışı fuarda 25.000 stant ve 10.000'den fazla katılımcı firma yer alıyor.