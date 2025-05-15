13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımı yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etno spor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Okçular Tekkesi 50 binin üzerinde gencimiz okçulukla tanıştırdı. Şu anda hem geleneksel ve olimpik de makaralı ile beraber 500'e yakın aktif lisans sporcumuz kulüp bünyesinde müsabakalara katılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 26-29 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı Yedikule Hisarı Fatih Mescidinde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Dünya Etno spor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

'SORUMLULUĞUMUZ TARİHİN BİZE BIRAKTIĞI MİRASI MUHAFAZA ETMEKTİR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şanlı tarihimize ve medeniyetimize karşı sorumluluğumuz aynı zamanda tarihin bize bıraktığı mirası muhafaza etmektir. İşte bu sorumluluk çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak medeniyetimize dair her bir eserin ihyası bizim en temel önceliklerimizden biri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yandan yurt içindeki eserlerimizi koruyup ayağa kaldırırken diğer yandan ülkemizden kaçırılan dünyanın dört bir yanındaki 10 binden fazla eseri bulup tekrar ülkemize kazandırdık. Bu bağlamda kurulduğu günden bu yana çok kısa süre içinde örnek çalışmalar hayata geçiren Okçular Vakfı da ata sporlarının tarihi, kültürel ve sportif boyutlarını korumak, yaşatmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarma konusunda çok değerli bir çaba ortaya koymaktadır" dedi.

OKÇULAR VAKFI MEDENİYETİMİZİN KÜLTÜREL MİRASININ BİR PARÇASI

Ersoy, "Okçular Vakfı, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan, aynı zamanda medeniyetimizin kültürel mirasının önemli bir parçası olan geleneksel sporlarımızı tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla özveriyle çalışmaktadır. Bu açıdan Okçular Vakfı sadece değerli bir mirası hatırlatmakla kalmıyor. Bunun yanında uluslararası organizasyonlar sayesinde kültürümüzün ve medeniyetimizin inceliklerini tanıtma konusunda da kültürel diplomasiye önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün tanıtımını yapmaktan onur duyduğumuz Uluslararası Fetih Kupası da bunun en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 43 farklı ülkeden 710 sporcunun katılımıyla bu yıl 13'üncüsü gerçekleşecek olan turnuvanın geleneksel sporlarımızın hak ettiği ilgiyi görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, geleneksel sporlarımıza sahip çıkmaya, tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatmaya devam edeceğimizi belirtiyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, DÜNYA OKÇULUĞUNUN MERKEZİ DURUMUNDADIR'

Dünya okçuluğunda Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim açımızdan dünya okçuluğunda Türkiye çok önemli bir yerde bulunmaktadır. Dünya okçuluğunun merkezi durumundadır. Antalya'da yapılan turnuvalar uluslararası geleneksel ve modern okçuluk açısından çok önemli. Tabii spor turizmi açısından da çok önemli. Bizim açımızdan da Türkiye spor organizasyonları yapma noktasında yaptığı yatırımlarla inanılmaz bir yol kat etti" dedi.

'LİSANSLI SPORCU SAYISI ARTIYOR'

Bak, "Türkiye şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Dolayısıyla spor turizmi açısından da çok önemli. İfade edildiği gibi ilgili bu 13'üncüsü düzenlenen Fetih Kupası gerçekten bir gelenek, dünya okçuluk için. Okçuluk takviminde yer alan pek çok ülkenin gelmek istediğim tarihi kültürle beraber önemli bir organizasyon ve bu organizasyona 43 ülkeden 710 sporcu katılıyor. Özellikle gençlerimizin kültürü ve tarihi tanımaları geçmişteki sporların yaşatılması, onların gün yüzüne çıkartılması ve yaygınlaşması açısından çok büyük destek sağlıyorlar. Biz de gençlik ve spor bakanlığı olarak geleneksel spor dallarının güreş okçuluk atla binicilik başta olmak üzere pek çok federasyonu kurduk. Bunlara destek veriyoruz. Federasyonların gelişmeleri çok güçlü, lisanslı sporcu sayısı artıyor. İlgi artıyor. Okullarda geleneksel okçuluğa, modern okçuluğa çok ciddi talep var. Bu bizleri gururlandırıyor. İstanbul bir dünya şehri. Başkentlerin başkenti. Dolayısıyla bu fetih kupası çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve onunla bu süreci yürüten herkes için de çok önemli. Dünyanın tanıdığı bir merkez. Spor turizmi açısından da, turizm açısından da çok kuvvetli. Sporun birleştirici gücü, iyileştirici gücü, sporun evrensel bir dil olması bizim için de çok önemli" dedi.

'OKÇULAR TEKKESİ, 50 BİN ÜZERİNDE GENCİMİZİ OKÇULUKLA TANIŞTIRDI'

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Geleneksel okçuluğun yeniden ayağa kaldırılması ve okçuluk sporunun güçlendirilmesi, Türkiye'nin okçulukta dünyada hak ettiği yere gelmesi, bir yandan da tarihin bize yüklediği misyonun yeni nesillere aktarılması konusunda güzel işler güzel katkılar sağlandı. Okçular Tekkesi, 50 bin üzerinde gencimizi okçulukla tanıştırdı. Şu anda gelenekselde ve olimpikte makaralıyla beraber 500'e yakın aktif lisanslı sporcumuz kulüp bünyesinde müsabakalara katılıyor" dedi.

'OKÇULAR VAKFI OLARAK GELENEKSEL OKÇULUĞUN ÖNDERLİĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bilal Erdoğan, "Sporcularımız 2020 ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalyalar kazandırdı. 2024 Paris'te olimpik yayda sporcumuz bronz madalya aldı. 13. Fetih Kupası'nda, 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan sporcumuz Öznur Cüre ile tarihteki menzil taşı dikme geleneğini tekrarlayacağız. Nasıl ki Mete Gazoz olimpiyatlarda altın madalya aldıktan sonra Okmeydanı'nda menzil taşı dikildiyse Öznur'un da menzil taşını dikmiş olacağız. Bu geleneği de canlandırmış olacağız. Öznur için dikilen menzil taşı aynı zamanda tarihte bir kadın okçu için dikilen ilk menzil taşı olma özelliğiyle de dikkat çekici. Devamındaki sporcularımız da olimpiyatlarda altın madalya alırlarsa onların da birer menzil taşı olacak. Fetih Kupası'nda dünyanın birçok ülkesinden önemli sporcular hem geleneksel yayda hem de klasik ve makaralı yayda yarışacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Okçular Vakfı olarak geleneksel okçuluğun önderliğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.