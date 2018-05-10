Güncel Ekonomik Değerlendirmeler ve Katılım Bankacılığı Anlatıldı

DÜZCE (İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından Güncel Ekonomik Değerlendirmeler ve Katılım Bankacılığı ile ilgili panelde konuşan Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melihşah Utku, ekonomide güvenin çok önemli olduğunu söyledi.

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından Güncel Ekonomik Değerlendirmeler ve Katılım Bankacılığı ile ilgili panel düzenlendi. Düzce Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, MÜSİAD Düzce Şubesi Bakanı Vefa Pehlivan, Genç MÜSİAD Başkanı Hakan Bekar ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan MÜİSAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, MÜSİAD'ın ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olduğunu belirterek, "11 bini aşan üyesi ile 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Yurtiçinde 86 irtibat noktası bulunan, üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten, yurtdışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile hizmet vermektedir. İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir STK'dır" dedi.

"28 yıldır büyüyen bir sermaye"

Vefa Pehlivan, 1990'da bir grup genç işadamının emekleriyle kurulan MÜSİAD 28. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirterek, "Üye, ülke ve ümmet hedefiyle çıktığımız bu kutlu yolculukta bizimle yürüyen tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ulusaldan küresele 28 yıldır büyüyen bir sermaye platformu olan MÜSİAD olarak bizler iş dünyasını temsil ediyoruz. Bugün Türkiye'de ve dünyanın yeni düzeninde iş dünyası, faizden bağımsız plan yapamaz duruma geldi. Bunun için ekonomimizde, faizin etkisini en aza indirecek ya da tamamen ortadan kaldıracak yeni bir sistem oluşturmanın gerekliliğine inanıyoruz. Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik krizlerin arkasında, mevcut finansal sistemlerin olabileceğinin konuşulduğu dünyada. MÜSİAD olarak faiz odaklı büyüme yerine, üretimi merkez alan insani finans sistemi üzerine çalışmalar yapmaktayız. Bu sistem; yeni dünyanın içinde bulunduğu kısır döngüyü parçalayarak, kaynakların üretime ve refaha yönelmesinin anahtarı olabilir. Bu felsefe; paradan para kazanmaz, insani finans modelin merkezine üretimi koyar, üretime dayalı ekonomik modeli destekler. İnsani finans, topladığı kaynağı başka insanların hayatında bir fark oluşturmak için kullandığı gibi, kredi verirken de seçicidir. Yatırım yaparken insani ve ahlaki kriterleri göz önünde bulundurur. Bu model insanın para için değil, paranın insan için çalışmasını hedefler. MÜSİAD olarak amacımız, insanların zihninde yeni ufuklar açmak, orayı da projelerle doldurmaktır" ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD Başkanı Pehlivan'ın ardından Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, "Güncel Ekonomik Değerlendirmeler ve Katılım Bankacılığı" konusunda katılımcılara bilgi ve birikimini aktardı.

Utku, ekonomide güvenin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğer güven varsa, eğer gelecekle alakalı endişeniz yoksa eğer bugün harekete geçmek harekete geçmemekten daha anlamlıysa o zaman ekonomi iyiye gidiyor. Güven aşılamadığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız hangi ekonomi politikasını uyguluyorsanız uygulayın" dedi.

Programın sonunda Vali Zülkif Dağlı ve MÜSİAD BAşkanı Vefa Pehlivan konuşmacı Melikşah Utku'ya hediye takdim ettiler. Program toplu çekilen fotoğrafın ardından son buldu. - DÜZCE