Gümüşhanespor'un bu sezonki 5'inci teknik direktörü Sezgin Köprülü oldu
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Gümüşhanespor'un bu sezonki 5'inci teknik direktörü Sezgin Köprülü oldu

Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR - Haberler | Spor
Gümüşhanespor'un bu sezonki 5'inci teknik direktörü Sezgin Köprülü oldu

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezonki 4'üncü teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu ile yollarını ayıran Gümüşhanespor, yeni teknik patron Sezgin Köprülü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezonki 4'üncü teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu ile yollarını ayıran Gümüşhanespor, yeni teknik patron Sezgin Köprülü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonunda teknik direktörler Halim Karaköse, Bülent Demirkanlı ve Galip Gündoğdu'nun ardından Tolgay Kerimoğlu'nu göreve getiren Gümüşhanespor, ligde geçen hafta sahasında Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra Tolgay Kerimoğlu ile de yollarını ayıran Gümüşhanespor, teknik direktörlüğe şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden Sezgin Köprülü'yü getirdi. Bu sezon takımın 5'inci teknik adamı olan ve kulübün Tekke Köyü'nde bulunan tesislerinde 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Köprülü, özlemini çekip hayalini kurduğu Gümüşhanespor'a yeniden döndüğü için gururlu olduğunu söyledi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"Gümüşhanespor'un daha önce birçok kademesinde görev aldığını hatırlatan Sezgin Köprülü, "Bugün tekrardan beni hayallerimle buluşturan Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e ve değerli yöneticilerimize şükranlarımı iletiyorum. İşimiz çok zor, biliyoruz. Allah'ın izini ile bu zorlu süreçten alnımızın akı ile çıkacağız. Vizyonu çok yüksek yöneticilerimiz ve kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Hep birlikte elimizi taşın altına koyarak Gümüşhanesporumuzu istediğimiz yerlere taşıyacağız. Kulübümüzün her zaman yanında olan taraftarlarımız bize sonuna kadar inanıp, oyuncularımızı destekleyerek bu zorlu yolda hedeflediğimiz yere varmak için bizlere yardımcı olacaktır. Çıkmış olduğumuz bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Gümüşhanespor'un bu sezonki 5'inci teknik direktörü Sezgin Köprülü oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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