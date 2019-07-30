Gümüşhanespor'da Fatih Akyel dönemi resmen başladı

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde kendisini 2015-2016 sezonundan sonra yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı düzenlenen basın toplantısıyla atan Akyel, "Burası benim ilk göz ağrılarımdan. Gümüşhane şehrini, halkını, takımını seviyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"HEP BERABER EL BİRLİĞİYLE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Gümüşhane'nin kendisinde yerinin çok farklı olduğunu kaydeden Akyel, "Gümüşhane'de olmak benim için çok güzel. Başkanımız ve yönetimine takdir haklarını benden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum. Geçen geldiğim dönemde çok iyi hizmetlerimin olduğunu düşünüyorum. Gümüşhane'nin yeri bende çok farklı ve çok sevdiğim bir yer. Halkını, takımını çok seviyorum. Çok güzel şeyler yaşadım ve yaşattım. Başarılı bir sezon geçirmiştik. Sürprizlerle geldik oraya kadar ve güzel şeyler yaptık. İnşallah camiamızla, şehrimizle el birliğiyle güzel günler yaşamak istiyoruz. Zor bir süreç var. Başkanımız elini değil, gövdesini koydu taşın altına. Sıkıntılı bir durumumuz var. Çözülmeyecek şeyler değil. Hep beraber el birliğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu sene ligin nabzını tutup güzel şeyler yapmaya, zevk vermeye çalışacağız. İkinci dönemimiz burada. Tekrardan güzel şeyler yaşayacağız inşallah" diye konuştu.

"HEYECAN VEREN, GÖZE HOŞ GELEN, LİGİN NABZINI TUTAN BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"

"Bu yıl nasıl bir Gümüşhanespor izleyeceğiz" şeklindeki soruyu cevaplandıran Akyel, "Bunu şimdiden söylemek çok zor. Kongre sürecinden dolayı geç toplandık. Biz oyuncuları toparlayabildiğimizce toparlayacağız. Biraz zorlanacağız ama oyuncu yapısına göre oyun sistemimizi hazırlayacağız. Güzel bir takım oluşturmak istiyoruz. Heyecan veren, göze hoş gelen, ligin nabzını tutan bir takım oluşturacağız. Burası benim ilk göz ağrılarımdan. Gümüşhane şehrini, halkını, takımını seviyorum. Elimizden gelen herşeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

DURMUŞ: "GÜMÜŞHANESPOR'A GÜZEL HİZMETLERİ BULUNAN FATİH AKYEL'LE SÖZLEŞMEMİZİ YAPTIK"

21 Temmuz tarihinde yapılan olağanüstü kongreyle kulübün yeni başkanlığına seçilen Yunus Emre Durmuş ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Kongre süreci öncesinde yapılan ciddi çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalarımızı kongre sürecinden sonra devreye sokarak belli bir aşamayı kat ettik. Öncelikli olarak geçmişte Gümüşhanespor'a güzel hizmetleri bulunan Fatih Akyel'le sözleşmemizi yaptık. Bu sezon güzel ve başarılı bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte Fatih hocamızla istişare ederek 29 futbolcu arkadaşımızla görüşme sağladık. Bu arkadaşlarımızın 15'i sözleşme yapmak üzere diğer arkadaşlarımız da denenmek amacıyla tesislerimizde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YASAĞININ BİR HAFTA İÇERİSİNDE NETİCEYE KAVUŞMASINI UMUT EDİYORUZ"

Gümüşhanespor'un şu anda önünde bir transfer yasağı sorunu olduğunu ve bununla ilgili İstanbul'da yöneticilerden oluşan bir komitenin çalışma yaptığını kaydeden Başkan Durmuş, "Bir hafta içerisinde neticeye kavuşmasını umut ediyoruz. Daha sonrasında da 7 Ağustos tarihinde Erzurum ya da Kızılcahamam kampında olacağız. Bugün itibariyle fikstürümüz de çekildi. İnşallah güzel bir sezona Fatih hocamızla başlangıç yaptık. Şehrimizin de kenetlenip kanaat önderlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bu sıkıntılı süreçte vefa sezonu olarak adlandırdığımız bu sezonda bizlere destek vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA