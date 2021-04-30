GÜMÜŞHANE - "Tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim

Kent merkezindeki caddeler Polis ekiplerinin denetimleri Tam kapanma süreciyle sessizlik hakim GÜMÜŞHANE(AA)- Gümüşhane'de (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanmanın ilk gününde sakinlik gözlemleniyor.

Kent merkezindeki caddeler

Polis ekiplerinin denetimleri Tam kapanma süreciyle sessizlik hakim

GÜMÜŞHANE(AA)- Gümüşhane'de (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanmanın ilk gününde sakinlik gözlemleniyor.

Kent merkezinin yoğun noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürürken sokakta olan vatandaşlara izin belgesi sorarak kimlik kontrolü yapıyor.

Ekipler, normal zamanda trafik akışının yoğun olduğu noktaları dubalarla çevirerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara