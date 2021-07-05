Gümüşhane'de Memur-Sen üyeleri seyyanen zam talep etti

Memur-Sen Gümüşhane Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Gümüşhane Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklama yapan Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkan Vekili Alptekin Giresunlu, bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını ve böylelikle kamu görevlilerinin 2021 yılı 6 aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının belirlendiğini belirtti.

Bugün açıklanan 1,94'lük haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkının 5,45 olduğunu söyleyen Giresunlu, şunları kaydetti:

"Ücrete yapılacak artışın dışında Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını, en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda asil istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Memurlara da dini bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz. Ek ödeme oranlarında artış istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara