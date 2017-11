Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Ülkelerimizin dünya ekonomisinden aldığı payı arttırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmalıyız"



ANKARA - Kalkınma Bakanı Lüfti Elvan, "Bölgemizin dünya nüfusunun yüzde 6.2'inden fazlasına sahipken, dünya ticaretinden sadece yüzde 2 pay alabilmektedir. Bu kapsamda ECOTA'nın işlevsel hale gelmesi için çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekiyor. Artık zaman kaydetmeye tahammülümüz yok" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 23'üncü Yürütme Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Elvan, ECO bölgesinin uluslararası alanda kilit bir bölgesel oyuncu olma yolunda muazzam imkanlara sahip olduğunu ifade ederek, bu potansiyelin EKO'nun jeopolitik konumu, tarihi birikimi, üyelerin ortak bağları ve paylaştığı değerlerden kaynaklandığını söyledi. "Bu potansiyele karşın bölgemizin dünya nüfusunun yüzde 6.2'inden fazlasına sahipken, dünya ticaretinden sadece yüzde 2 pay alabilmektedir" diyen Elvan, bu bağlamda ticaretle ilgili iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok"

ECOTA'nın yürürlüğe girmesinin ülkeler arasındaki iş birliği potansiyelinin harekete geçirilmesi adına önemli bir adım olacağını dile getiren Baka Elvan, bundan 10 yıl önce tamamlanan ECOTA konusunda "Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. Katılımcı ülkelerin iş adamlarına seslenen Elvan, ECOTA'nın bir an önce yürürlüğe girmesi için gerekli girişimlerde bulunmalarını talep ederek, "ECOTA'dan yararlanacak olan sizlersiniz" ifadelerinde bulundu. Elvan, ECOTA'nın işlevsel hale gelmesi için çalışmaların bir an önce tamamlanması temennisinde bulunarak, artık zaman kaydetmeye tahammül olmadığını vurguladı.

"Ticaret hacminin önemli düzeyde artış kaydedecek"

Konuşmasının başında 15 Temmuz darbe girişimine değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci ise, 250 kişinin şehit olmasına ve 2 bin 193 kişinin yaralanmasına neden olan darbe girişiminin FETÖ tarafından düzenlendiğini kaydetti. Terörün desteklenmesinin bölgelerde istikrarsızlığa neden olduğunu belirten Tüfenkci, hükümet olarak alınan önlemler ve bankacılık sistemi ile kamu maliyetinin güçlü olması, ekonomik ve finansal temellerin sağlam olması sayesinde ülkemizin büyük bir sınavdan başarılı bir şekilde geçtiğini ifade etti.

EİT kapsamında ülkemizin faaliyetlerine değinen Tüfenkci, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki işbirliği çalışmalarından Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Antlaşmasının taslak metni üzerinde üye ülkelerce anlaşma sağlandığını belirtmek istiyorum. Bu Anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesiyle ve ilerde Yetkilendirilmiş Yükümlü gibi konularda yine bölgesel düzeyde gerçekleştireceğimiz anlaşma ve düzenlemelerle işbirliğimizin gelişeceğini ve bu bölgede ticaret hacminin önemli düzeyde artış kaydedeceğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Antlaşmasını, Türk Gümrük İdaresi olarak onayladıklarını ve Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirimde bulunduklarını belirten Tüfenkci, "Anlaşma Şubat 2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma çerçevesinde Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunu kurduk. Anlaşma'nın Türkiye'de etkin bir şekilde uygulanması için bir Stratejik Plan hazırladık. EİT üyesi ülkelerden bugüne kadar Anlaşmayı 5 Üye Ülke (Afganistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Pakistan ve Türkiye) onaylamıştır. Antlaşmanın yürürlüğe girmiş olmasını da dikkate alarak Antlaşmanın onaylanması ve uygulanmasının önemine işaret etmek istiyorum.

Ülkelerimizin dünya ekonomisinden aldığı payı arttırmak için gerekli tüm çalışmaları yapmalıyız.Ticaret ve Sanayi Odaları küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ilişkiler ağı içinde önemli bir aktör konumundadır. Yerel ölçekte sanayi ve ticarete hakim konumda bulunan odaların bu hakimiyetlerini yerel ve bölgesel düzeyde ekonomi politikasına dönüştürmeleri ve bu kapsamda üretilen proje ve politikaların mutlak paydaşı olmaları ile yerel ve bölgesel kalkınmanın başarısının artmasına katkı sağlamaktadır. Oda ve borsalarının uluslararası platformlarda geliştirmiş oldukları işbirlikleri de önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, ülkemiz ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Ticaret Sicil Teşkilatlarına yönelik olarak tanışma ve değerlendirme toplantıları 2013 ve 2016 yıllarında yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Yıllık ihracatımızı 155 milyar dolara yükselttik"

4 gün önce meydana gelen depremden dolayı İran Odası Başkanı Golam Huseyin Şafi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da, "Depremin hemen ardından Türkiye de ilgili kuruluşları ile yardım için seferber oldu. Bugün olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bu tür felaketlerin tekrarından hepimizi muhafaza etsin" dedi. ECO bölgesinin Avrasya'nın kalbi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin hem ekonomik olarak, hem de toplumsal açıdan doğu ile batı arasındaki bir köprü olduğunu kaydetti. Bu kapsamda 10 ülkenin kalkınmasının sadece bölge için değil, küresel ekonomi için de son derece önemli olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Biz ECO bölgesini çok yakından takip ediyoruz. Son dönemdeki bölge ülkelerindeki ekonomik gelişmeden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Türkiye de önemli kazanımlar elde etti. Son bir yılda önemli reformları hayata geçirdik. Bu reformlar sayesinde, çevre coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdü. Yine son bir yılda özel sektör eli ile istihdamı tam 1,5 milyon kişi arttırdık. Yıllık ihracatımızı 155 milyar dolara yükselttik" diye konuştu.

ECOTA, vizeler, ulaşım ve tahkim

Dünya ticaretinden aldığımız payın yüzde 2'nin sadece biraz üzerinde olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda çözülmesi gereken konuları da dört ana başlıkta; ECOTA, vizeler, ulaşım ve tahkim olarak sıraladı ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Çin, ticaretinin yüzde 40'ını komşuları ile yapıyor. Bizim birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı ise sadece yüzde 7. Yani daha kendi içimizdeki potansiyeli kullanamıyoruz. Şunu unutmayalım; birbiri ile ticaret yapamayan ülkeler, komşuları ile ticaret yapamayan ülkeler, dünya ile ticaret yapamaz. İşte zenginleşmek istiyorsak önce bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda atmamız gereken adımlar belli. En önemli işlerden biri ECOTA. ECOTA'yı bir türlü hayata geçiremedik. Tüm üyelerin ECOTA'ya taraf olmasını bile sağlayamıyoruz. Artık hiçbir bahane ortaya koymadan bunu gerçekleştirmek zorundayız. Zira korumacı politikalar zenginliği arttırmaz, tam tersine azaltır. Biz ülke olarak bunu yaşayarak gördük. Bundan 35 yıl önce korumacılığı bıraktık, dışa açıldık. Kısa sürede, 3 milyar dolar ihracat yapan tarım ekonomisini, 155 milyar dolar ihracat yapan büyük bir sanayi ülkesi haline getirdik. Bugün Türkiye, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi haline geldi. ECO ülkeleri olarak bu gerçeği görmemiz, ve aramızdaki korumacılığı bitirmemiz gerekiyor."

Programda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, EİT TSO ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Zubair Tufail, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Gholamhossein Shafei ve EİT Genel Sekreter Yardımcısı Kanan Nazarov da yer aldı. Ayrıca Afganistan, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan da oda başkanları, başkan yardımcıları ve temsilciler katıldı.

Program hediye takdimi ile sona erdi.