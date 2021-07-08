Gültak, girişimci kadınlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Mürüvet Beydağı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Başkanı Mürüvet Beydağı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İşletmelerini güçlü kılmaları ve sayılarının artmasında kadınlara öncülük ve rehberlik eden GİŞKAD'ı çalışmalarından ötürü kutlayan Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak kadın eksenli önemli projelere imza attıklarına işaret ederek, "Biz en başından beri kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz. Özellikle de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan üretime dönük güç birleşimlerini değerli buluyoruz. Her gün binlerce insanın yanından geçtiği, belediyemiz 'Kadın Emeği Diyarı'nı kadın kooperatiflerimize tahsis ettik. Kadınlarımızdan kira, elektrik, su gibi giderler için hiçbir ücret almıyoruz. Daha çok kadına hizmet verebilmek adına da Kadın 'Emeği Diyarı'nı genişleteceğiz" dedi.

"3 milyon liradan fazla kredi desteğinin ulaşımını sağladık"

Kadınların statülerinin yükseltilmesi ve istihdama kazandırılmasının önem arz ettiğine vurgu yapan Gültak, "Bunun için kadınlarımıza daha fazla destek sunmalıyız. Kendi işini kurmak veya meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için ekonomik, sosyal ve kültürel projeler için de çalışmalarımız sürüyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile protokol imzalayıp bine yakın girişimci kadına 2019 yılı Temmuz ayından itibaren toplamda 3 milyon liradan fazla kredi desteği ulaşmasını sağladık" diye konuştu.

"Aile bütçelerine de katkı sunuyorlar"

Akdeniz'de 9 bölgede hizmete açılan 'Kültür ve Sanat Evleri'nde giyim, resim, ev tekstili kursları, el sanatları, ahşap boyama, ebru sanatı, takı tasarım, kuaförlük, bağlama, gitar, İngilizce ve okuma-yazma kursları, pilates, step ve aerobik kursları da verdiklerini hatırlatan Başkan Gültak, "Meslek kurslarına, yaklaşık 700 vatandaşımız başvuru yaptı. Kurslara katılan kadınlar, kazandıkları beceri ile yaptıkları üretimleri sayesinde aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın gücüne inanıyor ve destekliyoruz"

Başkan Gültak, "Kadınlarımızın fikirlerine, azmine ve gücüne her daim inanıyor ve destekliyoruz. Cesaretlerini ticari zeka ile birleştirerek hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen kadınlarımız hem ilçemiz Akdeniz'e hem kentimize hem de ülke ekonomimize katma değer sağlıyorlar" dedi.

"Amacımız kadınlara rol model olmaktır"

GİŞKAD Başkanı Mürüvet Beydağı ise girişimci ruha sahip çağdaş, mesleki ve nitelikli üyelerden oluşan bir dernek olduklarını ifade ederek, "Amacımız kadın girişimcilere destek eğitimleri vermek, onlara mentorluk yapmak ve rol model olmaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı