Gülnar'da yol çalışmaları devam ediyor
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Gülnar'da yol çalışmaları devam ediyor

22.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:48
Gülnar'da yol çalışmaları devam ediyor

Gülnar ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Gülnar ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Üçoluk Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı önlemler alınıyor.

Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaptığı açıklama, ilçede yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Gülnar halkını daha iyi ve güzel bir ilçeye kavuşturmak için çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde tüm hızıyla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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